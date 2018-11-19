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Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir

A Milli Futbol Takımı'nde Lucescu'nun görevden alınması ihtimali üzerine, Şenol Güneş'in adı ön plana çıkıyor. Güneş, A Milli Takım'a evet derse Rıza Çalımbay yuvaya dönebilir.

Avrupa Uluslar Ligi'nde 'ligden düşen' Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun Mircea Lucescu'yu görevden almasına kesin gözüyle bakılırken, kulislerde Şenol Güneş'in adı yeniden A Milli Futbol Takımı için geçiyor. Federasyon, Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'i ikna edebilirse, Konyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın gündemine gelebilir. Tecübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna olumlu yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu'nun planları tutmadı. Milli Takım'da 16 maça çıkan Luce sadece 4 galibiyet alabildi. Türkiye, İsveç'e yenilerek Avrupa Uluslar Ligi'nde küme düştü. Alınan başarısız sonuçlar bir yana takımın ileriye dönük olarak bir umut vermemesi Federasyon'un sabrını taşırdı.

GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A GİDERSE, RIZA YUVAYA DÖNEBİLİR

Federasyon'un yarın akşam Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçının sonucu ne olursa olsun Lucescu'yu göndermesi bekleniyor. Daha önce de Şenol Günel ile irtibata geçen Federasyon yetkililerinin Güneş ismini yeniden gündeme aldığı öğrenildi.

2005 yılında Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay'ın Konyaspor'daki görevine sürpriz şekilde son verilmişti. Tecrübeli hoca, basın mensuplarının "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Haber Global TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben o 2005 yılında Beşiktaş'ın başına gelmiş Rıza değilim artık, aradaki zamanda çok şey öğrendim. Beşiktaş bizim doğup, büyüdüğümüz yer. Çalışmak isterim tabii ki" dedi.

 


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