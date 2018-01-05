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Savunma sanayinde dev ortaklık
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Teknoloji - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Savunma sanayinde dev ortaklık

Reuters’ın geçtiği habere göre Türkiye, Fransa ve İtalya ile savunma işbirliğini artırarak, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu iki ülkeyle sözleşme imzaladı. Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam tarafından yapılan açıklamada, uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalandığı belirtildi.

Füze savunma sistemi üretimi konusunda Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam ile ASELSAN arasında anlaşma sağlandı.

ORTAK FÜZE ÜRETİLECEKimages

Reuters'ın geçtiği habere göre Türkiye, Fransa ve İtalya ile savunma işbirliğini artırarak, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu iki ülkeyle sözleşme imzaladı.

FÜZE PROGRAMI 2020'DE HAZIR OLACAK

 

Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam tarafından yapılan açıklamada, uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme takvimine göre üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020'lerin ortasında hazır olmasının öngörüldüğü ve hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

İHRACATIMIZI DESTEKLEYECEK

Eurosam açıklamasında, “ Ortak geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanı sıra, ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratması bekleniyor” denildi.

Sözleşme Fransa'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmeler esnasında imzalandı.


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