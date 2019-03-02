Ruhsar Pekcan: Yöresel ürünler reyonlardan ayrılacak

Market raflarına yönelik yeni düzenleme müjdesi geldi. Uygulamanın detayını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan paylaşarak bundan böyle yöresel ürünlerin reyonlardan ayrılacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasası ile birlikte çalışmalar devam ediyor. Yeni yasa taslağımızda yöresel ürünlerle beraber bunları belirli raflara taşıyacağız." dedi. Balıkesir'de il protokolü ve esnaf örgütleri ile öğle yemeği yiyen Pekcan, bakanlık olarak yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Yenilikler Gelecek

Ruhsar Pekcan, "Yeni yasa taslağı ile yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk olacak. Zincir marketlerin sadece kendi markaları ile beraber ürün bulundurma zorunluluğu da getirilecek. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini de yeni dönemde yerine getireceğiz." dedi.