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ROZA Filminin Çekimleri Başladı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

ROZA Filminin Çekimleri Başladı

Usta Oyuncu Fikret Kuşkan'ın başrolünü oynadığı Roza fiminin çekimlerine başlandı. Urfa'dan Mersin'e uzanan mevsimlik işçilerin hikayesi, ROZA'da dramatik bir şekilde işlenmiş.

Usta Oyuncu Fikret Kuşkan'ın başrolünü oynadığı Roza fiminin çekimleri başladı

BİR MUSTAFA KOTAN FİLMİ

Yapımı Akiz Yapım'a, yapımcılığı Selma Akgün ve Erden Umut Akgün'a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.

ETKİLEYİCİ HİKAYE, ZENGİN KADRO

Başrollerden birini üstlenen Belçim Bilgin'in başladığını geçtiğimiz günlerde duyurduğu filmin kadrosuna usta oyuncu Fikret Kuşkan katıldı. Kadroda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolişık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.

DRAMATİK BİR GÖÇ HİKAYESi

Mevsimlik işçi olarak Urfa'danm Mersin'e göç eden bir ailenin dramını beyaz perdeye aktaran ROZA, eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkiler gösterdiğini anlatıyor.


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