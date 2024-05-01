Masalı" final yapıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara veda edecek.

Hikayesi ile dikkat çeken "Kül Masalı" dizisinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin uyumu, dizi hayranlarından tam not almıştı. Ancak, reytinglerin düşük gelmesi nedeniyle TRT1, dizinin sonlandırılmasına karar verdi.

Final bölümü birçok heyecanlı olaya sahne olacak. Arat ve Cemil, Erhan'a karşı olan şüphelerini kanıtlamak için harekete geçerken, Taylan'ın köşke yaptığı beklenmedik ziyaret, Özge'nin eline önemli bir fırsat geçirir. Fakat, Özge'nin bu fırsatı değerlendirmek için hızlı davranması gerekmektedir.

Erhan, kusursuz bir planla kendisi hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmayı başarır. Tüm delilleri kardeşi Taylan'a yönlendiren Erhan, şeytani planının son aşamasına gelir. Planını tamamlayarak hem Arat'tan kurtulmayı hem de Jale'nin kızına kavuşmasını sağlayarak bir kahraman olmayı hedeflemektedir.

Arat, Erhan'ın kızını bulduğu haberiyle tuzağa düşer. Ancak, kızını bulduğunda her şeyin sona ereceğini düşünen Arat için kabus henüz bitmemiştir.

"Kül Masalı" dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekici: Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcineoğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş.

Dizinin final bölümü 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de TRT1'de yayınlanacak. Hayranlar, merakla beklenen bu son bölümde yaşanacakları kaçırmak istemeyecekler.