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Resident Evil 2 Remake ön sipariş fiyatı
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Resident Evil 2 Remake ön sipariş fiyatı

Sevilen korku oyunu aksiyon oyunu Resident Evil 2'nin Remake sürümü Steam'de ön siparişe açıldı.

E3 2018 Sony konferansıdna duyurulan Resident Evil 2 Remake, Steam'de varklı sürümlerle ön siparişe açıldı.

Oyunu ön sipariş etmek isteyenleri Standart Edition ve Deluxe Edition olmak üzere iki farklı sürüm karşılıyor. Her iki sürümde ön sipariş bonusu içeriyor.

Oyunun fiyatlarını merak edenlere ise, Resident Evil 2/ BIOHAZARD RE:2 Standart Edition 209 TL, Resident Evil 2/ BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition ise 239 TL'den alıcı buluyor. Oyunu ön sipariş verenlerin kazanacağı bonusları ise hemen aşağıda görebilirsiniz.

DİJİTAL ÖN SİPARİŞ BONUS ÖĞELERİ

Dijital ön sipariş bonus öğeleri:

- Deluxe Weapon: "Samurai Edge - Chris Model"

- Deluxe Weapon: "Samurai Edge - Jill Model"

- Resident Evil 2 / Biohazard Re:2 Wallpaper Pack

DELUXE EDITION


Deluxe Edition'da ana oyun ve ayrıca şu öğeler bulunmaktadır:

-Leon Costume: "Arklay Sheriff"

-Leon Costume: "Noir"

-Claire Costume: "Military"

-Claire Costume: "Noir"

-Claire Costume: "Elza Walker"

-Deluxe Weapon: "Samurai Edge - Albert Model"

-"Original Ver." Soundtrack Swap

Bakalım açıklanan bu fiyatlarda önümüzdeki günlerde bir değişiklik olacak mı?


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