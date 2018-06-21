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PUBG'nin üçüncü yeni haritası Sanhok ne zaman çıkacak
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

PUBG'nin üçüncü yeni haritası Sanhok ne zaman çıkacak

Son zamanların popüler battle royale oyunu PUBG'nin yeni haritası Sanhok'ın ne zaman çıkacağı belli oldu. Oyuna eklenecek üçüncü harita olan Sanhok Cuma günü çıkıyor!

Son zamanların en popüler battle royale oyunlarından olan PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG) üçüncü haritası için tarih verildi. Sanhok isimli harita 22 Haziran Cuma günü PC için çıkacak.

Yayınlanacak olan Sanhok haritası, diğer iki haritadan daha küçük boyutta olacak. 4x4 km boyutundaki ada Erangel ya da Miramar'ın dörtte biri kadar oluyor. Oyun alanına bırakılan oyuncu sayısında ise bir değişiklik meydana gelmeyecek. Yine 100 kişi kıran kırana mücadele edecek.

Sanhok haritasının bir özelliğide dinamik hava koşulları sunması. Diğer haritalarda oranla daha küçük olacak haritada bazı farklılıklar bulunacak. Örneğin kırmızı bölge küçük ve kısa olacakken mavi bölge kısa bekleme ve daha uzun seyahat sürelerine sahip olacak. 

Ayrıca Sanhok haritasına özel olarak QBZ-95 saldırı tüfeği eklenecek. QBZ-95 5.56mm mermi kullanıyor ve şarjör kapasitesi 30 ancak 40'a yükseltmek mümkün.

Saldırı tüfekleri, hafif makineli tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri Sanhok haritasında daha fazla spawn olacak. 8x ve 15x zoom silah dürbünleri bu haritada spawn olmayacak ancak paketlerinden alınabilecek.

Güncelleme notlarının tamamını buraya tıklayarak Steam üzerinden okuyabilirsiniz.


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