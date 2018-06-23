Playstore yaz indirimleri başladı

Oyuncuların merakla beklediği Steam Yaz indirimleri süredursun, ülkemizin önde gelen dijital oyun satış servisi Playstore'da indirimlerine tam gaz devam ediyor.

Her ay güzel indirimler uygulayan Playstore bu sefer aralarında PES 2018'de yer aldığı yaz indirimlerini başlatt.

6 Temmuz tarihine kadar sürecek olan yaz indirimlerine %80'ne varan indirimelr söz konusu. Bunun yanında sitede başka ilgi çekici oyunlarda yer alıyor. Yaz indirimlerindeki oyunlara baktığımızda ise PES 2018 ve PES 2018 Barcelona Edition oyunları dışında MGS V'in Definitive Experience sürümü, Metal Gear Survive, Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD, Guilty Gear ve Blazblue karşımıza çıkıyor.

Playstore'un Yaz İndirimi sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu indirim kampanyası dışında sisteme yeni oyunlar da eklenmeye devam ediyor. Ön siparişe açılan ve barkod kafalı Ajan 47'nin geri döneceği Hitman 2 dışında ilk oyunu ile dikkatleri üzerine çeken bir nevi aşçılık oyunu Overcocked 2 ve Sims 4'ün Seasons DLC paketi de Playstore kütüphanesine eklenmiş durumda.