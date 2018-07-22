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PES 2019 demosu nasıl indirilir
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

PES 2019 demosu nasıl indirilir

Pro Evolution Soccer 2019 demosu Konami tarafından duyuruldu. Buna göre oyunu 8 Ağustos tarihinde deneye bileceksiniz.

Ülkemizde bir zamanların sevilen futbol oyunu Pro Evolution Soccer (PES) son yıllarda popülaritesini FİFA'ya kaptırdı. Peki PES 2019 eski oyuncularını geri kazanabilecek mi? Bunu oyunun demosu çıktığında öğreneceğiz.

Pro Evolution Soccer 2019 demosu 8 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Demoda Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Arjantin ve Fransa olmak üzere 12 takım bulunacak. Demoda offline maç dışında online maç modu da bulunacak.

Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Demo için yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.


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