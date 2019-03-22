Pakdemirli'den çiftçilere müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeli haberi sonunda verdi. Pakdemirli, çiftçilere destekleme ödemelerinin bugün başladığına değindi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiftçilere 1 milyar 432 milyon destekleme ödemesine bugün başlıyoruz." dedi.

DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini söyleyen Pakdemirli onları daha da rahatlatacaklarına değindi.