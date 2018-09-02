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Nice'e transferi gerçekleşmeyen Belhanda, Galatasaray'ı yaktı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Nice'e transferi gerçekleşmeyen Belhanda, Galatasaray'ı yaktı

Transfer döneminde Nice'e gitmek isteyen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Belhanda, çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek Galatasaray'ı Trabzon'da ateşe attı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Trabzon'da adeta dökülen Galatasaray'da 30'uncu dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Belhanda tepkilerin odağı haline gelirken, yıldız futbolcunun transfer döneminde Nice'e kiralanması son anda gerçekleşmemişti.

Sosyal medyada Belhanda'ya tepki gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı, oyuncunun Nice transferi gerçekleşmediği için Trabzon'da kırmızı kart görerek yönetime mesaj gönderdiği yönünde paylaşımda bulundu.

Maçın 30'uncu dakikasında Trabzonspor'lu genç yıldız Yusuf Yazıcı'nın bileğine sert basan Belhanda, hakem Fırat Aydınus tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyundan çıkarken yüzündeki gülümseme tepkilere neden olan Belhanda'nın Fatih Terim ve taraftar nezdinde kredisini tükettiği konuşuluyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmaya etkili başlayan tarafa ev sahibi Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Onazi attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
 
Bordo Mavililer golden sonra rakip kalede baskısını arttırdı ve  25. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sosa'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Yazıcı topu yeni transfer Nwakaeme'ye çıkardı. Nijeryalı golcünün vuruşu Ahmet Çalık'ın ayakalarına çarptı ve Muslera'yı kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu. 
 
Galatasaray'da Belhanda 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
 
İlk yarıda son sözü 45+2'de 2. golün sahibi Nwakaeme söylerken Trabzonspor soyunma odasına 3-0'lık üstünlük ile gitti. 
 
Karşılaşmanın ikinci yarısı ise ilk yarıya oranla daha dengeli geçerken iki takım da oyunu orta sahada kabul etti. Maçta son sözü 90+3'te Caleb Ekuban söylerken Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
 
Bu sonuçla bordo mavililier 7 puanla 5. sıraya yükseldi. Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan sarı kırmızılılarda 9 puan ve maç fazlasıyla ilk sırada yer aldı.

 


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