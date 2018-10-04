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Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından açılan babalık davasında mahkeme kararını açıkladı.

Japon Sekai Mori'nin milli halterci Naim Süleymanoğlu hakkında açtığı babalık davasında mahkeme kararını açıkladı. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Süleymanoğlu'ndan alınan DNA örnekleri sonucunda Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti.

Süleymanoğlu'nun mezarının açılarak alınan doku ve kemik örneklerinden edinilen sonuçların sunulduğu mahkemede Sekai Mori'nin yüzde 99,99 oranında Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu karara bağlandı.

Davacı Mori'nin avukatı, raporun kendi iddialarını doğruladığını  belirterek, talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davalılar Süleymanoğlu ailesinin avukatı ise raporun bir gün  içerisinde düzenlendiğini iddia ederek, "Raporun gerçeğe uygun olmayacağını  düşünüyoruz. Bu yönden yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde  davanın reddine karar verilsin." dedi.

TARAFLAR KARARA İTİRAZ EDEBİLECEK

Mahkeme, raporun karar vermeye yeterli ve elverişli olduğunu gerekçe  göstererek, yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kiyoko Mori kızı, Japonya Devleti  uyruklu 1991 doğumlu Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğuna  hükmetti. Bu konuda nüfus müdürlüğünce gerekli işlemlerin idari olarak yerine  getirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte  taraflara itiraz etme hakları olduğunu hatırlattı.


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