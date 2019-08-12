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Müge Boz'dan hamilelik pozu
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Müge Boz'dan hamilelik pozu

Oyuncu Müge Boz'un hamilelik pozu olay oldu. Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz ay dünya evine giren oyuncu Müge Boz sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Oyuncu Müge Boz'un hamilelik pozu olay oldu. Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz ay dünya evine giren oyuncu Müge Boz sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla evlilik kararı alarak İspanya'da basketbolcu Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren Müge Boz'un evlendikten kısa süre sonra hamile olduğunu açıklaması magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Boz'dan ilk hamilelik pozu geldi.

5 aylık hamile olan güzel oyuncudan takipçileri için bikinili bayram pozu geldi. Karnı iyice belirginleşen Boz, hamilelik pozunu paylaşarak, "Mutlu bayramlar oldun efenim" notunu yazdı.

Boz'un hamilelik pozuna ise takipçilerinden şaşırtan yorumlar geldi. Çoğu takipçi güzel sunucunun hamile olduğundan habersiz olduklarını söylediler. Boz'un fotoğrafı kısa sürede 23 binden fazla beğeni aldı.


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