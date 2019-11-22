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Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Trakya'nın önemli bir kısmında yağış beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur görüleceği belirtildi.

Meteoroloji'den beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Trakya'nın önemli bir kısmında yağış beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Trakya'nın önemli bir kısmında kuvvetli yağış tahmin ediliyor. İstanbul'u da etkileyecek olan yağışlarla beraber hava sıcaklıkları düşüyor.

Yurdun batısında yağışlar cumartesi de devam edecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni haftada Anadolu'nun önemli bir kısmını etkileyecek olan yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur olarak görülecek.

Hafta sonu planlarını yapmak isteyenler hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün ve yarın yurdun batısında kuvvetli yağışlar beklenirken diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Trakya bugün ve yarın yağıştan etkilenecek. Pazartesi ise yurda yeni giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla beraber Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında kar bekleniyor…

YENİ HAFTA SOĞUK BAŞLAYACAK

Mevsimin ilk soğuk hava dalgası pazartesiden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehir merkezi yılın ilk kar yağışını yaşayacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

TRAKYA VE EGE'YE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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