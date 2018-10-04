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Lise öğrencileri hurda otomobilden güneş enerjili araç yaptı
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Teknoloji - - Editör: Sefa Koçak

Lise öğrencileri hurda otomobilden güneş enerjili araç yaptı

Çorum'da 20 lise öğrencisi ve 5 öğretmen omuz omuza vererek hurda otomobili güneş enerjili araca dönüştürmeyi başardı. Saatte 30 km hız yapabilen araç için 7 bin TL harcandı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri hurda otomobilden güneş enerjili araç elde etti. 7 bin TL harcanarak elde edilen güneş enerjili araç saate 30 kilometre hız yapabiliyor.

Çorum'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 'e-moBİLSEM' adı verilen güneş enerjisiyle çalışan araç yapıldı. Hurda olarak satın alınan bir otomobil, öğrenciler tarafından güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden oluşturuldu. Yaklaşık 7 bin liraya mal olan ve 3 ay içerisinde hazırlanan aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracın en önemli özelliğinin ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi olduğu ifade edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti. Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.

BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz, öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla olan bağlantılarını göstermek için bu projeyi geliştirdiklerini söyleyerek, "Amacımız hız yapması, belli rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik bir enerjiye çevirebiliriz onu göstermek istedik" dedi.


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