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Life is Strange 2 ne zaman çıkacak
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Life is Strange 2 ne zaman çıkacak

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen Life is Strange 2 için çıkış tarihi açıklandı.

2015 yılında piyasaya çıkan ve bölümlerden oluşan interaktif oyun Life is Strange'in ikinci oyunu için çıkış tarihi duyuruldu.

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen Life is Strange 2 yine beş bölüm halinde yayınlanacak. Hikayenin ilk bölümü ise 27 Eylül 2018'de çıkacak. Oyunu yayıncısı ise Square Enix.

Yapımcı ekip oyunun ilk bölümünün çıkış tarihini twitterdan duyururken başka bir bilgi açıklanmadı. Ancak detayların Ağustos ayında paylaşılacağı söylendi. Gamescom 2018 etkinliği 21 - 25 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Muhtemelen Life is Strange 2'yi Gamescom 2018'de göreceğiz.


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