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Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
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Magazin - - Editör: İlker KARACA

Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'

‘‘Pulim’’ isimli Karadeniz şarkısını Deep House tarzında dinleyicilerle buluşturan Seren uzun, tam not aldı.

Genç neslin yetenekli ismi Seren Uzun, ünlü sanatçılara yaptığı farklı aranjelerle dikkatleri üzerine çeken Serdar Ayyıldız ile gerçekleştirdiği ‘‘Pulim'' isimli Karadeniz şarkısının Deep House tarzında dinleyicilerle buluşturdu.

‘‘Pulim'' Karadeniz müziğinin kodlarının ve kemençenin kullanıldığı ilk Türkçe Deep House şarkı olma özelliği taşıyor.

Şarkının sözleri İbrahim Karaca, müziği ise Niyazi Koyuncu imzası taşıyor.

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Seren Uzun ile Karadeniz müziğinde bir ilk; PULİM

Klip dijital ortamda yayınlanması itibariyle kısa sürede 21 milyon izlenme sayısı ile izlenme rekoru kırmaya devam ediyor.
En büyük hayalinin ‘‘Pulim'' ile gerçekleştiğini söyleyen genç sanatçı ‘‘bundan sonraki hedefim daha geniş bir kitleye hitap etmek, sesimi herkese duyurmak çok üretmek, çalışmak lazım dedi.

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