İYİLİK BULAŞICIDIR, Yeni Yıl Hediyeniz Askıda Fatura Olsun

Dayanışma konusunda dünyaya örnek olan "Askıda Fatura Uygulaması" ile 2 yılda 300 bin aile sevindi. Halen 13 bin fatura askıda bekliyor. Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı. Son 4 günde 500 bin TL tutarında su ve doğal gaz faturası ödendi.

ASKIDA FATURA HAREKETİ YAYILIYOR

Askıda fatura yardım ağı genişleyerek, aile destek, eğitim, anne-bebek ve ulaşım alanını da içine aldı. Bugün kadar yapılan yardımların toplam rakam 98 milyon 277 bin 405 Tl'yi buldu. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor.