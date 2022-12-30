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İYİLİK BULAŞICIDIR, Yeni Yıl Hediyeniz Askıda Fatura Olsun
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İYİLİK BULAŞICIDIR, Yeni Yıl Hediyeniz Askıda Fatura Olsun

Dayanışma konusunda dünyaya örnek olan 'Askıda Fatura Uygulaması' ile 2 yılda 300 bin aile sevindi. Halen 13 bin fatura askıda bekliyor. Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı. Son 4 günde 500 bin TL tutarında su ve doğal gaz faturası ödendi.

Dayanışma konusunda dünyaya örnek olan "Askıda Fatura Uygulaması" ile 2 yılda 300 bin aile sevindi. Halen 13 bin fatura askıda bekliyor. Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı. Son 4 günde 500 bin TL tutarında su ve doğal gaz faturası ödendi.

 ASKIDA FATURA HAREKETİ YAYILIYOR

Askıda fatura yardım ağı genişleyerek, aile destek, eğitim, anne-bebek ve ulaşım alanını da içine aldı. Bugün kadar yapılan yardımların toplam rakam 98 milyon 277 bin 405 Tl'yi buldu. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor.


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