Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasaların ticaret görüşmelerine odaklandığı süreçte 63,02 dolardan işlem görüyor. Fiyatlar sınırlı yükseliş gösterirken, jeopolitik gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Dün 63,02 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 63,01 dolarda tamamladı. Yeni işlem gününe yatay seyirle başlayan Brent petrol, TSİ 09.45 itibarıyla yeniden 63,02 dolar seviyesini gördü. ABD menşeli WTI tipi ham petrol ise 59,93 dolardan alıcı buldu.

ABD-İngiltere anlaşması piyasaya moral verdi

Petrol fiyatlarındaki sınırlı artış, ABD'nin İngiltere ile imzaladığı yeni ticaret anlaşması sonrası oluşan pozitif beklentilerle ilişkilendiriliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşma kapsamında çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerin kaldırıldığını, otomobillerdeki gümrük vergisinin de yüzde 10’a indirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB ile de yeni ticaret adımlarına yakın olduklarını belirtirken, bu açıklamalar küresel petrol talebine yönelik iyimserliği artırdı.

Asya’daki gerginlik arz riskini yükseltiyor

Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim ise piyasada dikkat çeken bir diğer unsur. Enerji koridorlarında olası aksaklık ihtimali, özellikle stratejik bölgelerdeki donanma hareketliliğiyle birlikte arz güvenliği endişelerini artırıyor.

Uzmanlara göre, Hindistan’ın bu ortamda ham petrol stoklarını artırmaya yönelmesi kısa vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.