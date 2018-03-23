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İşsizlik rakamları yerinde sayıyor: Oran yüzde 11'de direniyor
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İşsizlik rakamları yerinde sayıyor: Oran yüzde 11'de direniyor

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakılerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 sbin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 9.4, kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakılerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 sbin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 9.4, kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.

GENÇLER'DE İŞSİZLİK ORANI YÜKSEK

Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 20.8 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 894 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 47.1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 65.6 kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde 28.9 olarak gerçekleşti.

KADINLAR DAHA KOLAY İŞ BULUYOR

Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 149 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 823 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.4'ü tarım, yüzde 19.1'i sanayi, yüzde 7.4'ü inşaat, yüzde 54'1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İNŞAAT'LARDA İSTİHDAM ORANI DEĞİŞMEDİ

 

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.4 puan azaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 634 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52 .8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 72.5 kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.6 olarak gerçekleşti.


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