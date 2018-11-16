İşsiz kalanları yakından ilgilendiren bir haber

İşsizliğin büyük bir hızla yükseldiği ülkemizde işsiz kalan vatandaşların işsizlik maaşı alabilmesi için kesintisiz 120 gün pirim şartı kalkıyor. Daha evvelki uygulamanın tersine 4 aydan daha kısa süre içinde çalışıp işten ayrılanlara da işsizlik maaşı bağlanabilecek.

120 GÜN ŞARTI KALKIYOR

Sigortalı olarak çalışan herkesin maaşından yüzde 1 oranında işsizlik sigortası pirimi kesiliyor. Fonda biriken bu para işsizlere, işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak 2 veya 3 ay çalışıp işten çıkanlar bu haktan faydalanamıyordu. Yapılacak olan yeni düzenlemeyle artık 120 günden az çalışanlar da işsizlik maaşından faydalanılabilecek.

SADECE 12500 KİŞİ YARARLANACAK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 120 günden az çalışanların mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı şartları esnetiliyor ve 120 gün çalışma şartı kaldırılıyor. Yapılacak olan bu yeni düzenmeyle birlikte 12500 kişinin daha işsizlik maaşından faydalanması planlanıyor.