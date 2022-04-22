İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimlerinde en güçlü aday olarak gösterilen Kazım Taycı, sektörün vizyonunu geliştirmek için yepyeni bir atılım programını devreye sokacaklarını ve sektörü şaha kaldıracaklarını açıkladı.

9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

İstanbul Hububat ve Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinde başkanlık seçimlerinde son viraja girildi. Türkiye ihracatında 9 milyar dolarlık bir aşamaya gelen Hububat ihracatcıları vizyonlarını genişleterek Pandemi dönemi sonrası yeni bir silkilenme ve atılım dönemine giriyor.

SEKTÖRE YENİ SOLUK ŞART

Tamamen ihracata odaklanan sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını irdeleyen isimlerin başında gelen işadamı ve Tayaş Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, sektöre yeni bir soluk kazandırıcaklarını söyledi. İhracatçılarla iftar yemeğinde buluşan Taycı geleceğe büyük umutlarla baktıklarını ve Türkiye'nin dünya piyasalarında hakettiği yeri bulacağını ifade etti.

TURKUVAZ RENKLERLE SEÇİME GİRİYOR

Başkanlığa aday olduğunu ve önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde bütün ihracatçıların sandık başına gitmelerini isteyen Taycı, Turkuaz renkleriyle sandık başında olacaklarının altını çizdi. İhracatçılara hitap eden Taycı şunları söyledi, " Ekip arkadaşlarımızla birlikte umut ve heyecanla ve projelerle çıktığımız bu yolunne kadar meşakkatli ve olduğunun farkındayız. Yıllardır sektördeki tecrübelerimiz çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarımız ve hayata geçirdiğimiz projelerimiz bizler için İHBİR yolculuğunda ışık olacaktır.

BİRLİK VE BERABERLİK EN ÖNEMLİSİ

Sektörümüzün ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için bir kişinin çabası yeterli olamaz İhracatımıza yön verecek kararları, yönetim kurulumuz , sektörlerimizin temsilcileri ve yönetim kurulu ailemiz ile beraber alacağız. ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artıracak kalite ve maliyetle dünya ile rekabet edecek ürünler üreten ancak ancak ihracat yapmamış firmalarımızıda tespit ederek ailemiz bünyesine katacak ve sektörümüzü şaha kaldıracağız. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taycı, sektördeki mevcut durumu değerlendirdi.

DÜNYA PAZARI 240 MİLYAR DOLAR

Taycı, Toplam maliyetleri içerisinde dövize dayalı maliyetlerin yüzde yetmişbeş seviyesinde olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: " Doğru adımları atabilirsek 2022 yılında yaklaşık yüzde yedi ila on büyüme gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda firmaların önümüzdeki dört ayının tamamında kapasite doluluk oranlarına ulaştık. Satışta problem yok. Asıl problem alışta. Artık hammadde peşin olarak satılıyor. Sektörümüz için dünyadaki fırsatları görüyoruz. Bu yola çıkmamızın ana sebeplerinden bir tanesi önümüzde bulunan fırsatlar. Pastacılık, kakaolu ve şekerli mamulerin küresel büyüklüğü yaklaşık 240 milyar dolar. Türkiye'deki ihracatımız bu grupta yaklaşık 4 milyar dolar. Bu payı arttırmak, daha da önem.isi sürekli artış eğiliminde olmasını sağlamak temel hedefimiz olacak. Sektörün bu yıl yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatmasını bekliyoruz.

ZİNCİR MAĞAZALARLA YÜRÜMEK ŞART

İhracattaki bu rakamın 2.3 milyar dolara yakınının İHBİR'den gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Pandeminin yavaşlattığı ve akabinde de tekrar harekete geçen bir dünyanın oluşturduğu yüksek taleplerle karşı karşıyayız. İhracatçılarımız devletimizle birlikte doğru adımlar atarsa, doğru planmalamar yaparsak bu durum sürdürülebilir hale getirebiliriz. Yurt dışında kendimizi tanıtabileceğimiz ne kadar organizasyon var ise bunları düzenlemeli ve katılmalıyız. Özellikle KOBİ ve KOBİ altındaki üreticilerin elinden tutarak bu firmaları bu insanları muhakkak bir şekilde oralara götürmemiz gerekiyor. Avrupa pazarında daha fazla var olmak, daha fazla ürün saktam istiyorsak modern dağıtım kanallarına yönelmek zorundayız. Büyük zincirlere Cash & Carry mağazalara yönelmek bana göre en gerekli açılım olacak. Veri satın almamız gerekiyor.