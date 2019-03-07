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İDO'da İlkbahar dönemi başladı
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe GÜREL

İDO'da İlkbahar dönemi başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri İlkbahar Tarifesi, ilkbahar dönemine ait bilet fiyatlarını güncelledi.

İstanbul Deniz Otobüsleri İlkbahar Tarifesi, ilkbahar dönemine ait bilet fiyatlarını açıkladı. 1 Nisan'dan başlayıp 16 Haziran'a kadar devam edecek tarife ile Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü ve Yenikapı-Bandırma Feribot seferleri karşılıklı olarak arttırıma gidilecek.

İDO, İlkbahar Tarifesi biletlerini avantajlı fiyatlarla satışa sundu. Bu bağlamda İlkbahar tarifesi 1 Nisan'da başlayacak ve 16 Haziran'da sona erecek. 1 Nisan'dan itibaren Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü ve Yenikapı-Bandırma Feribot seferlerini de karşılıklı olarak artıran İDO'da, her gün gidiş 12:00, hafta içi ve Pazar günleri 15:30 dönüş deniz otobüsü seferleri eklenecek.

Yeni Seferler Başlıyor

Cuma 07:00 gidiş, 18:30 dönüş olacak şekilde hızlı feribot seferleri de ilave edilecek. İDO, Nisan ayı ile birlikte yepyeni İlkbahar Tarifesi kapsamında Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa ve Marmara Adası'na yeni seferlerine de 12 Nisan tarihinde resmen başlayacak.


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