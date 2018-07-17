Hunt: Showdown için yeni güncelleme yayınlandı

Crytek'in erken erişimde yer alan oyunu Hunt: Showdown için yeni ve büyük bir güncelleme yayınlandı. 2.1 isimli güncelleme oyuna birçok yeni içerik, yeni silah, ekipman ve geliştirmeler ekledi.

Güncelleme ile oyuna gelen ve oyuncu topluluğunun da istediği en önemli yenilik ise; ölen oyuncuların seyirci moduna geçerek yeni görevi beklemeleri oldu.

2.1 güncellemesi ile oyuna bir çok açıdan gelen hata iyileştirmelerinin yanında, yeni içerikler de eklendi. Eklenen yeni silahlar; Crossbow, Hand Crossbow, Poisonhand Crossbow, Throwing Knives, Combat Axe oldu. Ayrıca oyunda bulunan Spectre'ye süngü, Sparks ve Winfield'a ise susturucu eklentisi güncelleme ile birlikte oyuna eklenmiş durumda. Bazı silahların da mesafe, hasar vb. özelliklerinde değişiklikler yapıldı. Bütün bu güncellemelerin ve eklenen içeriklerin detayları için, Steam üzerindeki Güncelleme Yama Notları kısmından görebilirsiniz.

Hunt: Showdown ekibinden Loic Raimond güncelleme hakkında şunları söyledi; “Oyuncu topluluğunun geri dönüşlerini takip etmek ve onların tepkileri doğrultusunda oyuna ince ayar yapabilmek inanılmaz bir süreç. Bu işbirliği süreci oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor.”