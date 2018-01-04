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Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi

Tek tuşla taksi hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, güncellemeleri ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ile 2017 yılında da büyümeye devam etti.

Tek tuşla taksi hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, güncellemeleri ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ile 2017 yılında da büyümeye devam etti.

TEKNOLOJİK YATIRIMLA KULLANCI SAYISINI ÇOĞALIYOR

Taksicilerle yolcuları buluşturan BiTaksi, teknolojiye yatırımını sürdürürken ekonomiye kaktısını da her gücen gün arttırıyor. Hizmete girdiği günden bu yana 2.5 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi'de 2017 yılı boyunca 6 milyon yolculuk yapıldı ve 1,5 milyon yolculuk kartla ödendi.

SÜRÜCÜLERİN KAZANÇLARI ARTIYOR

 

Ekonominin kayıt altına alınmasına kolaylık sağlayan BiTaksi ile İstanbul ve Ankara'da 42 milyon km. yol katedildi. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücü, aylık gelirlerine ek olarak ortalama 1500 TL daha fazla kazandı.

SABAH SAATLERİNDEKİ TELAŞI ÖNLÜYOR

2017 yılında İstanbul'da BiTaksi'nin en çok kullanıldığı ilçelerde Kadıköy, Ataşehir ve Beşiktaş ilk sıraları paylaştı. Taksinin en yoğun kullanıldığı sabah 08.00-09.00 saatleri arasında kullanıcılara işe yetişme telaşında en büyük desteği BiTaksi sağladı. BiTaksi'nin en çok gezdiği gün ise Cuma oldu. Hafta sonları da Kadıköy, Yeşilköy ve Bostancı kullanıcıları BiTaksi olmadan yolculuk yapmadı.

 MÜŞTERİ VE BiTaksi BİLGİ MERKEZİ

2017 yılında BiTaksi, yolculara memnun kalmadığı sürücülerle bir daha eşleşmeme imkanı sundu, yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri yorumları sürücülerle tarafından görüntülenemez hale getirdi.

Yolculuk sonuna “Müşteri Hizmetleri Beni Arasın” seçeneği ekleyerek, BiTaksi sürücüsünün sistemde kalmak için gereken yıldaz ortalamasını 5 üzerinden 4 yerine, 4.5'a çıkardı. Yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeleyen BiTaksi, bu güncellemelerle güvenliğe verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

VARIŞ NOKTASI GÜNCELLEMESİ

Uygulamanın diğer önemli bir geliştirmesi ise varış noktası güncellemesi oldu. Bu nelilikle BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk öncesinde veya yolculuk sırasında varış noktasını seçerek, yol tarifi yapmak zorunda kalmadan en kolay hedeflenen adrese ulaştı.

7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle sürücülerin ve kullanıcıların daha iyi ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen BiTaksi, güncellemelerini önümüzdeki yıl da sürdürecek.


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