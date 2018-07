GTA Online yeni güncellemesi After Hours 25 Temmuz'da çıkıyor

Rockstar Games, GTA Online'ın gece kulübü temalı yeni genişleme paketini duyurdu.

After Hours isimli güncelleme 24 Temmuz'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

After Hours güncellemesiyle oyuncular Gay Tony olarak bilinen Tony Prince ile ortak olup kendi gece kulüplerini açabilecek ve gece kulübünün planlama, tasarım, personel ve tanıtım gibi yönetim işlerini kontrol edebilecek. Ayrıca gerçek hayattan ünlü DJ'ler Solomun, The Black Madonna, Dixon ve Tale of Us oyundaki gece kulüplerinde performans gösterecekler.



GTA Online: After Hours fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.