Gökhan Töre'den merak ettiren paylaşım

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta kadro dışında kalan Gökhan Töre sonunda sessizliğini bir kez daha bozdu. Gökhan Töre sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyleyerek şu ana kadar kendisine yapılanların oldukça kötü şeyler olduğuna dikkat çekti.

Beşiktaş'ın devre arası kampında kadro dışında bıraktığı Gökhan Töre yine konuştu. Çalışmalarına bireysel idmanlar ile devam eden Gökhan Töre, altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam ederek form tutmaya çalışıyor.

Pes Etmiyorum

İdman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben asla futbol oynamaktan dolayı pes etmedim. Haklı mücadeleme kaldığım yerden devam ediyorum. Pes eden taraf asla ben olmayacağım." dedi.