Galatasaray'da 8 oyuncuya kesik

Galatasaray'da 8 oyuncu kesik yedi. Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne'nin Hatayspor maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılarda kadroda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Galatasaray Hatay'da

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştiren Galatasaray, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı. Sarı kırmızılılar Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girdiler.