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Fikret Orman'dan Demba Ba'ya yeşil ışık
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Fikret Orman'dan Demba Ba'ya yeşil ışık

Yalova'daki Kartal Yuvası mağazası açılışına katılan Başkan Fikret Orman, Göztepe'de forma giyen eski oyuncuları Demba Ba'nın sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğinin sinyalini verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yalova'da açılışı gerçekleşen Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla bir araya geldi. Oldukça yoğun bir kitleyle karşılaşan Orman, buradaki açıklamalarında Beşiktaş'ın sezon sonu şampiyon olacağını söyledi.

Transfere ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulunan Fikret Orman, Göztepe'de forma giyen Demba Ba'ya yeşil ışık yaktı. Devre arasında Siyah-Beyazlılar'ın kapısından dönen yıldız oyuncunun Göztepe'de gösterdiği performans Beşiktaş'ı bu transferi gerçekleştirmediğine pişman etmişti.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'ya da yanıt veren Orman,"Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli. Burada tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Bizim camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe´de iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Söylemlerimdeki niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın" dedi.

GÜNDEMDE BİR TEK ŞAMPİYONLUK VAR

UEFA´nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair Play uygulaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Beşiktaş´ın gündeminde olan tek şey var, o da şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Başkan Orman açıklamalarının ardından Yalovalı Beşiktaş taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi. Orman, ardından karayolu ile Bursa´ya geçti.


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