Et ve Süt Kurumu'ndan 10 üründe yüzde 10 indirim

Enflasyon nedeniyle kırmızı ve beyaz eti sofrasına koyamayan vatandaşın, Et ve Balık Kurumu'ndan gelen haberle güldü. Enflasyonla mücadele kapsamında Et ve Balık Kurumu'nda 10 kalem ürüne yüzde 10 indirim yapılacak.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından notlar:

"Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım. Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik. Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak."