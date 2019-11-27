Emre Mor'un şansızlığı

Galatasaray'ın büyük umutlarla Vigo'dan kiraladığı Emre sarı kırmızılılara uğursuz geliyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.

Emre Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti.

Başakşehir maçında ise 74. dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, 79. dakikada Fredrik Guldbrandsen'in attığı golde büyük üzüntü yaşamıştı. Sarı kırmızılı ekip, bu iki mücadeleyi de 1-0 kaybetmişti.

Club Brugge maçında 87. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren Emre Mor, bu şanssızlığını kıramadı. 90+2. dakikada Diatta, skoru belirleyen golü attı ve skor 1-1'e geldi.

Emre Mor'un bu kısmetsizliği ve son dönemlerdeki formsuzluğu da sosyal medyada gündem oldu.