Emre Mor sonunda affedildi

İspanyol takımlarından Celta Vigo sonunda kadroda dışında bıraktığı Emre Mor'u yeniden affetti. 1 ay sonrasında affedilen Emre Mor'un yeniden takımı ile maçlara çıkması bekleniyor.

La Liga'da Celta Vigo ekibinde futbol hayatına devam eden Emre Mor için güzel bir haber geldi. Yaşadığı kişisel problemlerden dolayı kadro dışında kalan Emre Mor'un affedildiği belirtildi. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladığı belirlendi.

Kulüp Tarihine Geçti

21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası maçında forma giydi. Emre Mor daha öncesinde de Celta Vigo'nun en pahalı transferi olarak kulübün tarihine geçmişti.