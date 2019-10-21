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Elektronik para Bitkoin, Avrasya Zirvesinde Türk yatırımcıları ile buluştu
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Elektronik para Bitkoin, Avrasya Zirvesinde Türk yatırımcıları ile buluştu

Türkiye'den ve dünyadan uzmanların bir araya geldiği elektronik para bitkoin endüstrisinin geleceğinin ele alındığı Avrasya Blockhain Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'den ve dünyadan uzmanların bir araya gelerek blochain endüstrisinin geleceğinin ele alındığı Avrasya Blockhain Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. 

TÜRK YATIRIMCILAR BİTKOİN ZENGİNLERİ İLE TANIŞTI

Türkiye'den ve dünyadan liderleri, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve girişimcileri İstanbul'da buluşturan Zirve, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez düzenlenen Zirve, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Bürosu Baş Proje Direktörü Onur Cem Gökmen'in yanı sıra, yurtdışından ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıları ağırladı.

donmez

 

Cumhurbaşkanlığı danışmanı Dönmez, Türkiye'de ekonomik çeşitliliğin geliştiğini söyledi.

ZİRVE YENİ EVLİLİKLEREDE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünya'da yeni yeni tanınan ancak uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan Blockchain toplantısında uluslararası firmalar İstanbul zirvesini fırsat bilerek işbirliği imkanlarını geliştirme arayışına girdiler. Stable Universal ile Paxos Global, sabit koinler HUSD ve PAX'ın sektörde bir ilk olarak bire bir oranlı takas ile Huobi'de yer alacağını açıkladılar.

BİRE BİR ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Varlıkları dijitalleştirip mobilize eden fintech şirketi Paxos Global PTE Ltd. ve ABD kaynaklı blockchain startup şirketi Stable Universal, Avrasya Blockchain Zirvesinde birlikte yaptıkları açıklama ile HUSD ile PAX'ın bire bir oranla Huobi Global'de yer alacağını duyurdular. Böylelikle tarihte ilk kez iki sabit koin bire bir oranla erişilebilir halde açık dolaşma imkan vermiş olacaklar Benzer fonksiyonellik yakın bir zaman içerisinde Paxos platformunda da uygulamaya konulacak.

zirve

PİYASA DEVLERİNDEN TARİHİ KARAR

Paxos kurucu Ortağı ve Asya Bölgesi CEO'su Rich Teo, açıklamanın kendilerinde yarattığı heyecanı dile getirirken şunları söyledi: " Paxos olarak kendimizi, PAX ile takas konusunda elde ettiğimiz başarıyı, ortak olduğumuz tokenlarda da yakalamaya adadık. Her ikisinin de hamisi olarak en yüksek düzenleyici standartlarını koruyarak, karşılanabilir tutmayı sürdüreceğiz. Bu şekilde hem HUSD hem de PAX'ın likiditesini önemli ölçüde artıracağımıza inanıyoruz"

YAKIN GELECEKTE STANDART HEDEF

Stable Universal Kurucusu Frank Zhang, "Düzenlemeye uygun sabit koinlerin nihai karşılanabilirliklerinin yanı sıra likiditeyi birleştirerek işlem fonksiyonelliği sağlamak, sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlayabilmenin en önemli özelliği. Stable Universal olarak tüm düzenlenmiş sabit koinlerde böylesi karşılanabilirlik arayışının, yakın gelecekte sektör standardı haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

 


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