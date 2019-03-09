Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Cevad Prekazi, futbol hayatını Prekazi: Vurdu, Gol Oldu ismiyle kitaplaştırdı. Sevilen futbolcu günümüz futbolu, sanat, tarih, edebiyat ve daha bir çok konuda görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

PREKAZİ: VURDU, GOL OLDU

Bir dönem Galatarasarayda top koşturan ve attığı gollerle kendinden çokca bahsettiren ünlü futbolcu Cevat Prekazi yıllar sonra geldiği İstanbul'da hayranları ile buluştu. Mylos kitap etiketiyle yayınlanan ve Cevad Prekazi ve Onur Bayrakçeken imzasıyla çıkan hatılarını kitaplaştıran Prekazi, futbola kendi açısından yorumlar getirdiğini söyledi. Bir grup gazeteci ile biraraya gelen Prekazi unutulmadığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Mylos Kitap Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özdemir, "Spor efsaneleri dizimizin başlangıcını Prekazi kitabıylayapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sadece futbolculuğu ile değil, karakteri ve duruşuyla da Türk futbolunda iz bırakmış bu özel insanın kitabını yayımlamak bizi çok heyecanlandırdı" dedi.

HAYATI VE HATIRALARINI KİTAPLAŞTIRDI

Prekazi: Vurdu gol oldu kitabının yazarlarından Onur Bayrakçeken ise sarı kırmızı bir masal olarak tanımladığı Prekazi ile tanışmalarını ve kitap fikrinin nasıl doğduğunu anlatarak, şunları söyledi:" Doğduğu günden bugüne bütün hayatını konuştuk. Kitapta sadece futbol değil, tarihde var, politikada var. Yaşamının her kesitinden anılara rastlamak mümkün. bu kitabı okuyanlar bütün yönleriyle Prekaziyi okuyacaklar".

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

15 Mart'a kadar İstanbulda olacak Cevad Prekazi, 9 Mart'ta Beşiktaş'ta Kırmızı Kedi Kitabevi'nde, 10 Mart'ta Akasya AVM Kırmızı Kedi Zuhal'de, 11 Mart'ta Galatasaray maçı öncesi Vadi İstanbul D&R'da PREKAZİ; Vurdu, Gol Oldu! kitabını imzalamak üzere sevenleriyle bir araya gelecek.