Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Cevad Prekazi, futbol hayatını Prekazi: Vurdu, Gol Oldu ismiyle kitaplaştırdı. Sevilen futbolcu günümüz futbolu, sanat, tarih, edebiyat ve daha bir çok konuda görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Cevad Prekazi, futbol hayatını Prekazi: Vurdu, Gol Oldu ismiyle kitaplaştırdı. Sevilen futbolcu günümüz futbolu, sanat, tarih, edebiyat ve daha bir çok konuda görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Prekazi 3

PREKAZİ: VURDU, GOL OLDU

Bir dönem Galatarasarayda top koşturan ve attığı gollerle kendinden çokca bahsettiren ünlü futbolcu Cevat Prekazi yıllar sonra geldiği İstanbul'da hayranları ile buluştu. Mylos kitap etiketiyle yayınlanan ve Cevad Prekazi ve Onur Bayrakçeken imzasıyla çıkan hatılarını kitaplaştıran Prekazi, futbola kendi açısından yorumlar getirdiğini söyledi. Bir grup gazeteci ile biraraya gelen Prekazi unutulmadığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

pp

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Mylos Kitap Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özdemir, "Spor efsaneleri dizimizin başlangıcını Prekazi kitabıylayapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sadece futbolculuğu ile değil, karakteri ve duruşuyla da Türk futbolunda iz bırakmış bu özel insanın kitabını yayımlamak bizi çok heyecanlandırdı" dedi.

HAYATI VE HATIRALARINI KİTAPLAŞTIRDI

Prekazi: Vurdu gol oldu kitabının yazarlarından Onur Bayrakçeken ise sarı kırmızı bir masal olarak tanımladığı Prekazi ile tanışmalarını ve kitap fikrinin nasıl doğduğunu anlatarak, şunları söyledi:" Doğduğu günden bugüne bütün hayatını konuştuk. Kitapta sadece futbol değil, tarihde var, politikada var. Yaşamının her kesitinden anılara rastlamak mümkün. bu kitabı okuyanlar bütün yönleriyle Prekaziyi okuyacaklar".

Prekazi 2

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

15 Mart'a kadar İstanbulda olacak Cevad Prekazi, 9 Mart'ta Beşiktaş'ta Kırmızı Kedi Kitabevi'nde, 10 Mart'ta Akasya AVM Kırmızı Kedi Zuhal'de, 11 Mart'ta Galatasaray maçı öncesi Vadi İstanbul D&R'da PREKAZİ; Vurdu, Gol Oldu! kitabını imzalamak üzere sevenleriyle bir araya gelecek.

 bf4d0ed1c88d6670c6a8b89eadb5232b_400x400


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı
AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'a sahip çıktı
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek
Kılıçdaroğlu'dan Sarıgül'e ağır eleştiri
Ukraynalı baba oğuldan facia!
Meral Akşener'den Erdoğan'a cevap
Seri katil tutuklandı!
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Survivor Hikmet ile Dimitra aşk mı yaşıyor?
Survivor Hikmet ile Dimitra aşk mı yaşıyor?
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı
Efsane futbolcu Prekazi'nin golleri kitaplaştı
AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'a sahip çıktı
AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'a sahip çıktı
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek
Kılıçdaroğlu'dan Sarıgül'e ağır eleştiri
Kılıçdaroğlu'dan Sarıgül'e ağır eleştiri
Ukraynalı baba oğuldan facia!
Ukraynalı baba oğuldan facia!
Meral Akşener'den Erdoğan'a cevap
Meral Akşener'den Erdoğan'a cevap
Seri katil tutuklandı!
Seri katil tutuklandı!
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
Akşener'e suç duyurusu
Akşener'e suç duyurusu
Bu oyun intihara sürüklüyor
Bu oyun intihara sürüklüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji