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Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
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Ekonomi - - Editör: Armoni BAYAR

Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27

Küresel gelişmelerle dolar gün içi en yüksek 5,58 seviyelerini gördü.

Güne yüzde 0.24 artışla başlayuan 103 bin 653 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), yüzde 1.63 düşüşle 101 bin 720 puanda işlem gördü.

Küresel gelişmelere paralel olarak euro dolar karşısında yüzde 0.43 artışla 1,1375 dolardan işlem görürken, gün ortası işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.5399 lirayı gördükten sonra, 5.52 – 5.53 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.3119 lirayı gördükten sonra, 6.29– 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.2886 lirayı gördükten sonra 7.27– 7.28 lira aralığında işlem görüyor.


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