Dolar 4 TL’yi aştı. Yurt içi piyasa tedirgin

Trump'ın Çin'i hedef alan ek vergi kararıyla yükselmeye başlayan dolar, S&P'nun ‘FED'den faiz arttırımı bekliyoruz' açıklamasıyla çıkışını hızlandırdı. 4.036 TL ile rekor kıran dolar bir süre sonra tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

DOLARIN ATEŞİ SÖNMÜYOR

Uluslararası piyasalarda Dolar ve Euro'da gece saatlerinde hareketlenmeler yaşandı. Dolar 4 TL bandını geçerek rekora imzasını attı.

TRUMP GENELGEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım sınırlandırması getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standart &Poors'un, ABD Merkez Bankasının (FED) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Dolar 4.036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Euro'da da ani bir yükselişle 3.95 seviyeleri görülürken Euro, Uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4.91 bandından işlem görüyor.