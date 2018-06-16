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Death Stranding oynanış videosu - Ne zaman çıkacak?
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Death Stranding oynanış videosu - Ne zaman çıkacak?

MGS serisinin dahiyane ismi Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding'in E3 2018 fuarında yeni fragmanı görücüye çıktı. Videoda oynanış görüntüleri de yer alıyor.

Kojima Productions tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Death Stranding'den E3 2018 fuarında yeni video geldi.

Sony Interactive Entertainment'in konferansında yayınlanan fragmanda oynanış görüntüleride yer alıyor. Yeni fragman yayınlansada hala Death Stranding için genel olarak henüz elle tutulabilir bir bilgi bulunmuyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Silent Hills'in yeni oyununu çıkarmaya hazırlanan Kojima Production, Konami ile yaşadığı sorunlar yüzünden bu firma ile olan ilişkisini tamamiyle kesmişti. Sony çatısı altına giren Kojima Production, Death Stranding'i duyurmuştu. Oyunun ana karakteri özellikle The Walking Dead'den tanıdığımız Darly karakterine hayat veren Norman Reedus olacak.

Death Stranding'in çıkış tarihi açıklanmadı. Bunanla birlikte yayınlanan içerikelre bakarsan oyunun yakın zamanda da piyasada olmak gibi bir niyetinin olmadığını söyleyebiliriz. Death Stranding PlayStation 4'e özel oalrak geliştiriliyor. E3 2018 fuarında yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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