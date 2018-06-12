Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!

Özellikle adını The Witcher serisiyle duyuran CD Projekt RED'in son projesi Cyberpunk 2077 için birçok bilgi E3 2018 fuarında ortaya çıktı. Oyun için yayınlanan yeni fragman ile oyunun dünyasına yakından bakma fırsatı buluyoruz. Özellikle gelecek bilim kurgusunu çok iyi bir şekilde yansıtan oyun ağız sulandırıyor.

Oyunun çıkış tarihini henüz açıklamayan yapımcılar bizden sabır diliyor. Oyunun ne zaman çıkacağı sorusuna hazır olduğunda çıkacak cevabını veren yapımcılar her şeyden önce kalite diyor. Bununla birlikte oyunda hiçbir mikro ödemenin olmayacağını söyleyen ekip oyunun dünyasını devasal olarak değerlendiriyor. Evet doğru duydunuz Cyberpunk 2077 açık dünya olacak. Oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

Merak edenler için oyun FPS olacak. Yani birinci şahıs kamerasından oynanıcak. Geliştirici ekip dünyayı en iyi bu şekilde görebileceğimizin altını çiziyor. Bununla birlikte oyun köküne kadar RPG öğeleri bulunduracak.

E3 2018'de yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

AÇIKLANAN DETAYLAR

Cyberpunk 2077'de iki farklı savaş tipi bulunacak: silahlar ve yakın dövüş. Temel olarak üç silah tipi var: geleneksel silahlar, teknolojik silahlar ve akıllı silahlar (sonuncunun hedefi takip etmek gibi özellikleri olacakmış). Bunun yanı sıra motosiklet ve araba kullanabileceğimiz de doğrulandı. Bunlara ek olarak başka araçlar da olacakmış.

Oyuna V adındaki bir paralı asker olarak başlayacağız ve ister kadın istersek de erkek karakter seçebileceğiz. İkisi de tamamen seslendirilmiş karakterler. Sonrasında şehrin üzerimizde kurduğu zincirleri kırmak için kendi rolümüzü belirlemeye çalışacağız. Oyunda 4 farklı karakter yaratma sistemi bulunacak ve her birinin ayrı yetenek ağaçları bulunacak. Görünüşümüzü, cinsiyetimizi, saç şeklimizi, dövmelerimizi ve daha pek çok şeyi belirleyebileceğiz. Ek olarak bir geçmişimiz, arka plan hikâyemiz de olacak. Seçtiğimiz arka plan hikâyesi oyundaki farklı görevleri ve diyalog seçeneklerini açacak.

Oyunun başında herhangi bir sınıf seçmeyeceğiz. Ancak daha sonra oynayış stilimize uygun yetenekleri edinip vücudumuza çeşitli siber cihazlar taktırarak paralı asker, şirket adamı, net runner, teknisyen gibi sınıflara dilediğimiz gibi geçebileceğiz. Sınıf sistemini sınırlandırmak yerine akıcı bir sistem koymayı ve istediğimiz her özelliği alabilmemizi sağlamayı hedeflemişler.

Oyunda level scaling bulunmayacak. Seviye atlama da alıştığımızdan farklı bir şekilde gerçekleşecek. Ana görevleri tamamlayarak toplanabilen tecrübe puanlarının yanı sıra “streed cred” adında farklı bir tecrübe puanı daha olacak. Street cred seviyemiz arttıkça farklı satıcılara ve fixer'lara (kontrat veren kişiler) erişebileceğiz.

“Dünyayı kurtarmak” gibi klişe bir hikâyeye başvurmayacaklarını, The Witcher serisindeki gibi kişisel hikâyelere odaklanacaklarını da belirtmiş yapımcı.

Cyberpunk 2077'de gece gündüz döngüsü ve hava muhalefetleri de yer alacak. Geceleri gündüzlere nazaran çok daha karanlık olacak ve bazı bölgelerde şehrin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ve oyun fragmanda gösterilenin aksine yer yer karanlık bir atmosfere sahip olacak. Şehrin farklı bölümleri farklı grupların elinde olacak. Buna bağlı olarak da sokaklarda karşılaşacağımız atmosfer de farklılık gösterecek.

Buna ek olarak, The Witcher'ın engin arazilerinin aksine bizi bu sefer içlerine girip katlarının arasında dolaşabileceğimiz mega-binalarbekliyor. Bu binalarda silah satıcıları, teknoloji mağazaları, apartman daireleri, fixer'lar ve yan görev veren karakterlerle karşılaşabileceğiz.

Night City'yi tasarlarkan Cyberpunk 2020 adlı masaüstü kutu oyunundan bol bol ilham almışlar. Hatta o oyunda yer alan karakterlerden bazıları 2077'de de karşımıza çıkacakmış. Los Angelesve San Francisco'nun bir karışımı olan şehir tamamen hayali bir yer. Ve içinde bulunacağımız gelecek günümüzün bir yorumu değil, tamamen hayal ürünü olacak. Ve evet, oyun açık dünya olarak tasarlanıyor. Tasarım aşamasında Blade Runner gibi filmlerden de bol bol ilham almışlar.

Oyungezer