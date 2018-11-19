Çinliler uzaya yapay güneş gönderecek

Çinli bilim insanlarının bir süredir üzerinde çalıştığı, 'yapay güneş' projesinde sona gelindi. Uzay teknolojilerinde dünya lideri olmak isteyen Çin, uzaya yapay güneş gönderecek. Daha önce yapay ay projesini tamamlayan Çinliler, yapay ayı yörüngeye göndermek için geri sayıma geçmişti.

Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti.

Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor.

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ÇİN MALI AY'IMIZ OLACAK

Çin önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor.





Yapay Ay'ın gökyüzündeki yerini almasının ardından 80 kilometrelik bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yapay Ay, ışığını Çin'in güney batısındaki Chengdu kentine odaklayacak.

Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü başkanı Wu Chunfeng tarafından açıklanan projenin 2020'de hayata geçirilmesi bekleniyor.