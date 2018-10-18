Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim futbolculara mesaj verdi

Galatasaray'da Fatih Terim ile imzalanan yeni sözleşme camiada olumlu bir hava yarattı. Önceki günlerde Mustafa Cengiz yönetimiyle masaya oturan Fatih Terim, 2+3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sözleşmede maaş bölümünü boş bırakan Fatih Terim, boş mukavaleye imza atarak sarı-kırmızılı taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti. Tercrübeli teknik adam maaşını TL üzerinden alacak olması dolayısıyla bazı futbolculara da mesaj gönderdi.

Fatih Terim'in Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmasının yankıları sürüyor. Maaşını TL üzerinden alacak olan Fatih Terim, bu alanda üç büyükler içinde TL üzerinden maaş alan tek isim oldu. Sarı-kırmızılılarda maaşını TL üzerinden almak istemeyen bazı isimlere bu yolla mesaj gönderen Fatih Terim, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

"SÖZLEŞMEYİ GETİRİN İMZALAYAYIM"

Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı. Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi ve zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen Fatih Terim teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.

ÜÇ BÜYÜKLER İÇİNDE TEK

Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti. Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.

Fatih Terim'in sözleşmesine rakam yazılmadı ama bazı konular hakkında görüş birliğine varıldı.

İşte tecrübeli hocanın sözleşmesine yazılacak bazı maddeler:

-Yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.

-Sözleşmesinde 3.5 milyon TL'lik lig şampiyonluğu primi bulunacak. Türkiye Kupası şampiyonluğu primi almayacak.

-Anlaşmada dikkat çeken iki madde ise 75 milyon TL'lik Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi ile 15 milyon TL'lik UEFA Avrupa Ligi primi... Ayrıca katılma, tur atlama primleri de yine TL üzerinden.

SÖZLEŞME SÜRESİ NE KADAR?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. 2 yıl Cengiz dönemini kapsıyor. Cengiz yeniden seçilirse 3 yıl opsiyon da otomatikman devreye girecek.

AVRUPA'DA YANKILANDI

Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesini uzatması Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, Terim'in 2021'ye kadar sarı-kırmızılı takımın başında olacağını duyururken, Rus gazetelerinden Championat ve Rumen basını da "Türklerin 'İmparator' lakaplı teknik direktörü Fatih Terim 2021'e kadar Galatasaray'ın başında" diye yazdı.

Terim'in Galatasaray ile 2 3 yıllık sözleşme imzalaması sosyal medyanın gündemini de değiştirdi. Bu durum sarı kırmızılıları çok mutlu ederken binlerce mesaj paylaşıldı.