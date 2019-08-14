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Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

Bodrum Havalimanı'nda felaketin eşiğinden dönüldü. Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Uçak ve helikopter az kalsın çarpışıyordu' dedi.

Bodrum Havalimanı'nda felaketin eşiğinden dönüldü. Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada "Uçak ve helikopter az kalsın çarpışıyordu" dedi.

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, dün akşam saatlerinde Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldüğünü açıkladı.

Küçükkaya, kişisel Twitter hesabından, "Bodrum'da büyük tehlike atlatıldı" derken, "İstanbul'a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı" diye yazdı.

Küçükkaya, tahliye edilen yolcuların, kulenin bu karışıklığı fark edememesinden yakındığını bildirirken, "Yolcular, dikkati ve refleksi nedeniyle THY uçağının pilotuna teşekkür ediyorlar" diye belirtti.

Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Hatemi de, Küçükkaya'nın paylaşımına yorum yaparken, "Sevgili İsmail Bey tam uçağa binerken içime kaza ihtimali doğdu. Dua ile girdim ve uçak havalanırken de devam ettim, uçak birden piste sert bir iniş yapıp hızla yürümeye başladı. Ani fren yapınca da helikopterin üzerimizde iniş yaptığını öğrendik, Bodrum hava alanındayız, sevgiyle" diye belirtti.


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