Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adalet Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sivil bir anayasa ihtiyacı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'nin halen darbe ürünü bir anayasa ile yönetildiğini vurgulayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla geçirilmesini Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk adalet sisteminin geçmişte darbeciler, kendini milletten üstün gören yapılar ve FETÖ gibi unsurların sultasına maruz kaldığını belirtti. Bu bağlamda, adalet sisteminde yaşanan adaletsizliklere ve hukuksuzluklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Bir dönem darbecilerin, bir dönem kendini milletten üstün gören yapıların, bir dönem de FETÖ'nün sultasına maruz kaldık. Bu süreçlerde milletimiz, adalet sistemine olan inancını sarsacak pek çok olay yaşadı." dedi.

Adaletin güçlü bir devletin temeli olduğunu söyleyen Erdoğan, yargının ideolojik kamplaşmalardan uzak durması gerektiğinin altını çizdi. "Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı, sivil anayasanın bu tür anlayışların önüne geçmek için önemli bir araç olduğunu belirtti.

Siyasetteki yumuşama sürecine de değinen Erdoğan, siyasi partiler arasındaki diyalog ve istişarenin yeni anayasa için bir fırsat olduğunu vurguladı. "Siyasetteki yumuşama, yeni anayasa sürecini başlatmak için önemli bir fırsat sunuyor. Sivil siyasetin alanını genişletecek ve ülkemizin meselelerinin çözümünü hızlandıracak yeni bir anayasa oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, medyanın ve sosyal medyanın yargı sistemini eleştirme ve denetleme rolünü olumlu bir gelişme olarak nitelese de, bu eleştirilerin yargıyı yıpratma noktasına gelmemesi gerektiğini söyledi. "Medya ve sosyal medya, millet adına denetim görevi üstlenebilir, ancak yargı üzerinde baskı kurarak kararları etkilemeye çalışmamalıdır." dedi.

Yeni bir anayasanın Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Yeni ve sivil bir anayasa teklifimizin içerisinde bu anlayış vardır. Bu eksikliğin yine milli irade ile giderilmesi, Türk demokrasisine güç katacak ve yeni bir dönemi başlatacaktır." dedi.