Bethesda yeni oyunu Starfield'ı duyurdu İlk fragman yayınlandı

Bethesda Softworks, E3 2018 konferansında Wolfenstein: Youngblood, DOOM Eternal, Rage 2 ve Fallout 76 ile tanıdık yüzlerle sahnede olmuştu. Sevilen oyunların devamını duyuran Bethesda, yeni IP'sini duyurdu: Starfield!

E3'te yaptığı konferans biraz sönük geçsede Bethesda sonlara doğru duyurulan Starfield bizi meraklandırmış, Elder Scrolls VI ise bizleri yere yatırmıştı. Ne yazık ki Bethesda konferans sırasında duyurduğu hiç bir oyunla ilgili uzun bilgi ve oynanış videosu vermedi.

Starfield ile ilgili olarak bildiğimiz tek şey uzay konulu olduğu. Oyunun geliştirici koltuğunda ise The Elder Scrolls ve Fallout'un yapımcıları bulunuyor.

Starfield, bu nesil konsolalrı es geçerek gelecek nesil için piyasada olacak. Buda demek oluyorki oyunu uzun bir süre piyasada göremeyeceğiz. Aynı şekilde The Elder Scrolls VI'da bu nesili es geçecek. Oyunun yayınlanan teaser videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.