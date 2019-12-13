Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında Wolverhampton deplasmanına çıktı. Siyah Beyazlılar, prestij maçı niteliği taşıyan karşılaşmadan ikinci yarıda atılan gollerle 4-0 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri Diogo Jota (58', 63' ve 69') ile Leander Dendoncker (67') kaydetti.

Beşiktaş bu sonucun ardından grubunu 3 puanla dördüncü sırada tamamlamış oldu.

EFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İngiltere kadrosuna Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları dahil etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton karşısında Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları oynattı.

Kalede Utku Yuvakuran'a şans veren Avcı; Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara görev verdi.

Avcı, ayrıca Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i son maçta görevlendirdi.

Karius'un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11'de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.

Bu sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Utku, uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile İstanbul'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Muhammed Elneny, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Abdoulay Diaby yer aldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes
Trabzonspor'dan 1 puanla veda
Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti
Başakşehir tarih yazdı
Meclis'te 15 Temmuz kavgası
Ahmet Davutoğlu başvurusunu yaptı
İBB'den öğrencilere sevindirici haber
Şampiyonluk oranlarında güncelleme
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
-
Çok Okunanlar
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Lider Sivasspor doludizgin
Lider Sivasspor doludizgin
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes
Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes
Trabzonspor'dan 1 puanla veda
Trabzonspor'dan 1 puanla veda
Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti
Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti
Başakşehir tarih yazdı
Başakşehir tarih yazdı
Meclis'te 15 Temmuz kavgası
Meclis'te 15 Temmuz kavgası
Ahmet Davutoğlu başvurusunu yaptı
Ahmet Davutoğlu başvurusunu yaptı
İBB'den öğrencilere sevindirici haber
İBB'den öğrencilere sevindirici haber
Şampiyonluk oranlarında güncelleme
Şampiyonluk oranlarında güncelleme
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
5 Ocak 2020 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
Galatasaray'da kriz kapıda
Galatasaray'da kriz kapıda
Galatasaray'dan Avrupa'ya 5 gollü veda
Galatasaray'dan Avrupa'ya 5 gollü veda
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji