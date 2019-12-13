Beşiktaş son maçında gençlerle kahretti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında Wolverhampton deplasmanına çıktı. Siyah Beyazlılar, prestij maçı niteliği taşıyan karşılaşmadan ikinci yarıda atılan gollerle 4-0 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri Diogo Jota (58', 63' ve 69') ile Leander Dendoncker (67') kaydetti.

Beşiktaş bu sonucun ardından grubunu 3 puanla dördüncü sırada tamamlamış oldu.

EFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İngiltere kadrosuna Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları dahil etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton karşısında Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları oynattı.

Kalede Utku Yuvakuran'a şans veren Avcı; Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara görev verdi.

Avcı, ayrıca Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i son maçta görevlendirdi.

Karius'un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11'de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.

Bu sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Utku, uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile İstanbul'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Muhammed Elneny, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Abdoulay Diaby yer aldı.