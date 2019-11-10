Beşiktaş kalesini gole kapadı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u 1-0 ile geçti.

Denizlispor'u sahasında N'Koudou'nun 70. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran ve zirve yarışında yoluna devam eden Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı. 11 Kasım 2018 tarihinde sahasında oynadığı maçta Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu tarihten sonra iç sahada çıktığı 17 Süper Lig karşılaşmasında 5 beraberlikle ve 12 galibiyet elde etti. Bu maçlarda rakip filelere 33 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Bu sezon taraftarı önünde 6. kez sahaya çıkan ve 4. galibiyetini alan Beşiktaş, son 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermeyerek dikkat çekti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk iç saha maçında Göztepe'yi 3-0'la geçen ancak ardından oynadığı 2 iç saha maçında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında ise sırasıyla Alanyaspor'u 2-0, Galatasaray'ı 1-0 ve Denizlispor'u da yine aynı skorla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Avcı'nın ekibinin, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçı da gol yemeden kazanması da dikkatlerden kaçmadı.