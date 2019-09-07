Beşiktaş çok farklı: 3-1

Süper Lig takımlarından Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Cihan Aydın, Murat Altan, Hasan Hüseyin Tetik ve Cihan Ataş hakem dörtlüsü görev yaptı. Konuk takım Beşiktaş müsabakaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Douglas, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı. Ev sahibi Ümraniyespor ise müsabakaya Burak Öğür, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Aykut Emre Yakut, Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Valentin Lazar, Honore Gomis ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça çıktı. Siyah-beyazlı kulübün İngiltere temsilcisi Arsenal'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, Ümraniyespor müsabakasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 90 dakikada sahada kaldı.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz müsabakada kaptanlık pazubandını taşıdı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Kartal, 46. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kendisinden tecrübeli birçok isim olmasına rağmen kaptanlık pazubandını taktı.