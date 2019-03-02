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Berat Albayrak: Dolar 5 liraya düştü
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe GÜREL

Berat Albayrak: Dolar 5 liraya düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize'de yaptığı açıklamalarında tüm ekonomik saldırıları püskürttüklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize'de yaptığı açıklamalarında tüm ekonomik saldırıları püskürttüklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisinin dünyanın en büyük saldırılarına maruz kaldığının altını çizen Albayrak, yine de masaya yumruk vurularak saldırıların püskürtüldüğünü dile getirdi.

Dolar 5 Lira Oldu

Berat Albayrak, "Dünyanın en büyük ekonomi saldırıları ile karşı karşıya kaldık. O saldırılarda Türk ekonomisinin batacağını sananlar oldu ancak yanıldılar. Ancak biz o saldırıları masaya yumruğumuzu vurarak uzaklaştırdık. Doları 5 liraya kadar düşürdük. Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık kredi imkanı sağladık." dedi.


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