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Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söyledi. Asgari ücrete ek zam yapılmayacağını kaydeden Bakan Bilgin, EYT'liler için bir çalışma yapılmadığınıda kaydetti.

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Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söyledi. Asgari ücrete ek zam yapılmayacağını kaydeden Bakan Bilgin, EYT'liler için bir çalışma yapılmadığınıda kaydetti.

ÜMİTLER SUYA DÜŞTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyesinin 1100 TL olarak tespit edildiğini açıkladı. İkramiyeler 28-29 Nisan'da ödenecek. CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL'den 4253 TL'lik net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen, bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini teklif etmişti.

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4500 TL. BEKLENTİSİ

Emekli bayram ikramiyelerinin son beş yılda sadece yüzde on arttığına vurgu yapan DİSK_AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

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BAKAN GEÇİM SIKINTISINI GERÇEKÇİ BULMUYOR

Bir Televizyon kanalında konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist isteklere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz" şeklinde konuştu. 3600 ek göstergede yasal düzenlemenin bu yıl Meclis'e geleceğini söyleyen Bilgin, "Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" dedi. Çalışma Bakanı Bilgin, şu anda gündemlerinde emeklilerde yaşa takılanlara (EYT) ilişkin bir çalışma olmadığınıda ifade etti.


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