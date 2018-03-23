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Balkan karate şampiyonası İstanbul’da yapılacak
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Balkan karate şampiyonası İstanbul’da yapılacak

Balkanların en iyi karatecilerinin katılım gösterdiği 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, 24-25 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.Türkiye’nin yanısıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın katılım göstereceği şampiyonaya şu ana kadar 354 karateci kayıt yaptırdı.

Balkanların en iyi karatecilerinin katılım gösterdiği 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, 24-25 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

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BALKANLARIN EN İYİLERİ İSTANBUL'DA

Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Balkanların en iyi sporcuları tatamiye çıkacak.

TATAMİDE KIYASIYA MÜCADELE

Türkiye'nin yanısıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'nın katılım göstereceği şampiyonaya şu ana kadar 354 karateci kayıt yaptırdı.

Halkalı Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada büyükler kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

VETERAN MÜSABAKALARI İLK KEZ YAPILACAK

Büyükler Balkan Karate Şampiyonası tarihinde ilk kez veteran kategorisi müsabakaları yapılacak.

KATA VE KUMİTE KLASMANINDA YARIŞACAKLAR

Türkiye Karate Federasyonu'nun teklifiyle kabul gören ve ilki İstanbul'da yapılacak müsabakalar sünunda kadınlar kumite 53, 60 ve +60 kiloda; erkeklerde ise 65, 75 ve +75 kiloda madalya dağıtılacak.

Ferdi veteran müsabakalarının yanı sıra takım kategorisinde de kata ve kumite olmak üzere toplam 12 dalda madalya mücadelesi yaşanacak.


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