Bakan Pekcan; ''Karar iki ülke ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir''

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarması kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pekcan'ın twitter hesabından yapılan açıklama;

"Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.



2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1,74 milyar dolarlık ve yüzde 8,2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.



Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.



Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."